Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, - The Guardian

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Идею президента США о возвращении России в "Большую семерку" поддержал только премьер Италии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" (G7) на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы. Об этом сообщили дипломатические источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, конфликт произошел в субботу вечером во время ужина на официальном открытии саммита.

Источники утверждают, что Трамп настаивал, что Россию следует вернуть в G7, но из всех находящихся за столом лидеров G7 его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку, а премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Дональд Туск.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться", - рассказал неназванный европейский дипломат.

Трамп, в свою очередь, настаивал, что для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР, необходимо присутствие России.

По данным издания, после ужина было запланировано групповое фото всех лидеров G7 возле маяка Биаррица, однако мероприятие было неожиданно отменено по неизвестной причине. Позже было сделано другое фото - в более широком составе - с участием приглашенных лидеров Индии, Австралии, Испании, Южной Африки и других африканских государств.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России и лидеры "Большой семерки" отклонили эту идею, но решили усилить координацию с Москвой.