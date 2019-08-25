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Лидеры G7 согласились усилить координацию с Россией

Новости » Политика    25.08.2019 - 13:11
Лидеры G7 согласились усилить координацию с Россией
Фото: лидеры стран на саммите G7 (Reuters)

Однако лидеры G7 пока не собираются возвращать Россию в группу

На саммите G7 во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщили дипломатические источники, передает 7dnews.com.

По данным источников, лидеры стран "Большой семерки" согласились с тем, что обсуждать возвращение к формату G8 и включение в него Российской Федерации еще рано.

Отмечается, что несмотря на отклонение идеи о возвращении России в G8, лидеры решили усилить координацию с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить президента России Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит лидеров G7, который состоится в США в 2020 году. Однако российский президент не сможет принять участие в саммите в качестве участника.

РБК-Украина писало, что во время встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в состав G8. Лидеры согласились с тем, что возвращение России в группу возможно только после прекращения агрессии против Украины.

Добавим, что перед началом саммита G7 в французском городе Биарриц власти Германии заявили, что вопрос возвращение России в "Большую восьмерку" является неактуальным. В Германии подчеркнули, что этот вопрос пока не обсуждается.

Лидеры G7 обсудили возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России В правительстве Канады не хотят возвращать Россию в G7
Новости Украины Российская ФедерациясаммитG8
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