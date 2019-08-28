ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео заявив, що буде працювати над поверненням Росії в G7

Новини » Політика    28.08.2019 - 05:19
Помпео заявив, що буде працювати над поверненням Росії в G7
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Він підтримав ініціативу президента Трампа

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Сполучені Штати будуть працювати над поверненням Росії в G7. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox59.

На питання, чи згоден Помпео з заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію слід запросити назад на саміт G7 в наступному році, він відповів, що США "повинні це робити".

"Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети", - сказав Помпео.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту G7 в Біарріце заявив, що країни "Великої сімки" не прийшли до консенсусу з приводу повернення Росії в "велику сімку".

РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.

Раніше повідомлялося, що на саміті G7 обговорювалося питання повернення до формату G8 з участю Росії і лідери "Великої сімки" відхилили цю ідею, але вирішили посилити координацію з Москвою.

США занепокоєні мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорному морі, - Болтон Європі пора переглянути відносини з Росією, - Макрон
Новини України Майк ПомпеоСполучені Штати АмерикиG7Російська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся