ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Помпео встретится в Нью-Йорке с представителем КНДР

Новости » Политика    04.11.2018 - 21:02
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Стороны обсудят вопросы денуаклеризации Корейского полуострова

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео сообщил, что на следующей неделе проведет встречу в Нью-Йорке с заместителем ЦК Трудовой партии Северной Кореи (КНДР) Ким Ен Чхолем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Помпео, эта встреча станет "хорошей возможностью для продолжения дискуссий о денуклеаризации" Корейского полуострова. Отмечается, что Ким Ен Чхол считается, приближенным к лидеру КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление Пхеньяна о возможном возвращении КНДР в разработке ядерного арсенала. Как Помпео заявил, что его заявление "не волнует".

"Мы очень целеустремленные. Мы знаем, с кем мы ведем переговоры, мы знаем, каковы их позиции и президент Трамп очень четко выразил свою позицию", - сказал он.

Помпео также добавил, что не будет никакого экономического облегчения пока не будет достигнуто конечной цели - полной денуклеаризации.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея пригрозила восстановлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты не отменят экономические санкции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КНДР готовится к возможному визита международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Дислокация солдат на границе с Мексикой обойдется США в 200 млн долларов, - WP Некоторые украинские депутаты вредили процессу предоставления оружия со стороны США, - Чалый
Новости Украины Майк ПомпеоКНДРСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь