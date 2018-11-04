Помпео встретится в Нью-Йорке с представителем КНДР

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Стороны обсудят вопросы денуаклеризации Корейского полуострова

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео сообщил, что на следующей неделе проведет встречу в Нью-Йорке с заместителем ЦК Трудовой партии Северной Кореи (КНДР) Ким Ен Чхолем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Помпео, эта встреча станет "хорошей возможностью для продолжения дискуссий о денуклеаризации" Корейского полуострова. Отмечается, что Ким Ен Чхол считается, приближенным к лидеру КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление Пхеньяна о возможном возвращении КНДР в разработке ядерного арсенала. Как Помпео заявил, что его заявление "не волнует".

"Мы очень целеустремленные. Мы знаем, с кем мы ведем переговоры, мы знаем, каковы их позиции и президент Трамп очень четко выразил свою позицию", - сказал он.

Помпео также добавил, что не будет никакого экономического облегчения пока не будет достигнуто конечной цели - полной денуклеаризации.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея пригрозила восстановлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты не отменят экономические санкции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КНДР готовится к возможному визита международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.