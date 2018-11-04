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Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР

Новини » Політика    04.11.2018 - 21:02
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Сторони обговорять питання денуклаеризації Корейського півострова

Держсекретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео повідомив, що наступного тижня проведе зустріч в Нью-Йорку з заступником ЦК Трудової партії Північної Кореї (КНДР) Кім Йон Чхолем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Помпео, ця зустріч стане "хорошою можливістю для продовження дискусій про денуклеаризацію" Корейського півострова. Зазначається, що Кім Йон Чхол вважається, наближеним до лідера КНДР Кім Чен Ина.

Крім того держсекретар США прокоментував нещодавню заяву Пхеньяну, про можливе повернення КНДР до розробки ядерного арсеналу. Як заявив Помпео, що його ця заява "не хвилює".

"Ми дуже цілеспрямовані. Ми знаємо, з ким ми ведемо переговори, ми знаємо, які їхні позиції і президент Трамп дуже чітко висловив свою позицію", - сказав він.

Помпео також додав, що не буде ніякого економічного полегшення поки не буде досягнуто кінцевої мети - повної денуклеаризації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея пригрозила відновленням розбудови ядерного арсеналу в разі, якщо Сполучені Штати Америки не скасують економічні санкції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРМайк Помпео
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