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КНДР угрожает возобновить развитие ядерного арсенала

Новости » Политика    03.11.2018 - 16:04
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)

Пхеньян угрожает возобновить ядерную программу, если США не отменит экономические санкции

Северная Корея (КНДР) пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки (США) не отменят экономические санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, Пхеньян может вернуться к политике одновременного создания ядерного арсенала и экономического развития.

"США думают, что постоянно повторяющиеся санкции и давление приведут к денуклеаризации. Такая мысль вызывает лишь смех", - говорится в заявлении северокорейского МИД.

Отмечается, что на встрече в июне 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Кроме того, США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких сроков денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, взорвав его.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Добавим, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

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