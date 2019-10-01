ru
ua

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ

Новости » Политика   

Информация об участии Помпео в разговоре обнародована впервые

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Помпео был среди чиновников администрации, которые прослушали телефонный звонок от 25 июля. Информацию WSJ сообщил неназваный источник в Госдепартаменте.

Этот новый факт более тесно связывает Государственный департамент с расследованием в отношении Трампа для проведения процедуры импичмента, которую объявила на прошлой неделе Палата представителей Конгресса.

Об участии Помпео в телефонном разговоре до сих пор ни разу не сообщалось.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

В Конгрессе США еще до момента публикации стенограммы, опираясь на жалобу сторудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

По информации разведки, Трамп при разговоре с Зеленским попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Трамп в ответ обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров
Читать все новости