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Помпео був присутній при телефонній розмові Трампа з Зеленським, - WSJ

Новини » Політика   

Інформація про участь Помпео в розмові оприлюднена вперше

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео був присутній при телефонній розмові американського президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це передає The Wall Street Journal.

Наголошується, що Помпео був серед чиновників адміністрації, які прослухали телефонний дзвінок від 25 липня. Інформацію WSJ повідомило неназване джерело в Держдепартаменті.

Цей новий факт більш тісно пов'язує Державний департамент з розслідуванням щодо Трампа для проведення процедури імпічменту, яку оголосила минулого тижня Палата представників Конгресу.

Про участь Помпео у телефонній розмові досі жодного разу не повідомлялося.

Нагадаємо, Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

У Конгресі США ще до моменту публікації стенограми, спираючись на скаргу сторудника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.

За даними розвідки, Трамп при розмові з Зеленським попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Трамп у відповідь звинуватив голову комітету палати представників з розвідки Адама Шиффа в перекручуванні змісту бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн.

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