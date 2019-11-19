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Помпео похвалил Йованович и Тейлора за работу в Украине

Новости » В мире     19.11.2019 - 01:35
Помпео похвалил Йованович и Тейлора за работу в Украине
Фото: flickr.com / gageskidmore

По словам Помпео, каждый из дипломатов двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины

Госсекретарь США Майк Помпео доволен работой экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Об этом он заявил во время пресс конференции в Государственном департаменте США, сообщает РБК-Украина.

По его словам, каждый из дипломатов двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины.

"Я горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - сказал Помпео.

В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.

Помпео отделался общей фразой, что "всегда пытается укрепить дипломатию и очень гордится командой".

Напомним, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Экс-посол Йованович рассказала, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.

Во время того, как Йованович свидетельствовала в Конгрессе,Трамп написал, что где бы не работала экс-посол Йованович, там "становилось плохо". Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский негативно высказывался о Йованович.

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что комментарии президента Трампа относительно показаний экс-посла Мари Йованович могут быть расценены как запугивание свидетелей.

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