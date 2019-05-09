Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Планировалось, что сегодня Помпео посетит административный центр Гренландии Нуук и отправится на встречу с военнослужащими ВВС Национальной гвардии штата Нью-Йорк

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил визит в Гренландию, чтобы вернуться в Вашингтон на фоне обострения напряженности с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ожидалось, что Помпео завершит свое европейское турне в четверг, 9 мая, визитом в Гренландию, направленном на продвижение арктической политики администрации президента Дональда Трампа.

Государственный департамент сообщил, что Помпео, тем не менее, отдаст распоряжение о восстановлении постоянного дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки в Гренландии.

Планировалось, что сегодня Помпео посетит административный центр Гренландии Нуук и отправится в западную часть острова для встречи с военнослужащими ВВС Национальной гвардии штата Нью-Йорк, которые находятся там для содействия климатическим исследованиям.

Однако высокопоставленный гренландский дипломат Кеннет Хеэг сообщил, что "визит был отложен", не уточнив, когда он может состояться.

В заявлении правительства Гренландии говорится, что "вопросы неотложного характера требуют присутствия государственного секретаря в Вашингтоне".

Отметим, что это уже второй визит, ранее включенный в программу турне Помпео, который был отменен. Во вторник он внезапно отказался от поездки в Германию. Помпео сослался на "неотложные дела". В Госдепартаменте сообщили, что хотели бы отложить намеченные встречи, а сам госсекретарь рассчитывает в ближашее время посетить столицу Германии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Майк Помпео совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. В Багдаде госсекретарь США провел 4 часа.