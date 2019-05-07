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Помпео в последний момент отменил визит в Берлин

Новости » Политика    07.05.2019 - 12:39
Помпео в последний момент отменил визит в Берлин
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео сослался на "неотложные дела"

Госсекретарь США Майкл Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин. Об это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

Помпео сослался на "неотложные дела".  В Госдепартаменте сообщили, что хотели бы отложить намеченные встречи, а сам госсекретарь рассчитывает в ближашее время посетить столицу Германии.

Помпео должен был прилететь в Берлин сегодня. Госсекретарь должен б был провести переговоры с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом. В частности, они должны были обсудить ситуацию в Украине.

Также в Помпео запланирована на 8 мая встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне. Вчера Помпео посетил Финляндию, где принял участие в 11-й министерской встречи Арктического Совета и произнес речь по арктической политики США.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил перспективы сотрудничества США с Украиной после выборов. Он подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинский народ изберет для достижения успеха безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.

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