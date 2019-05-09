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Помпео скасував візит в Гренландію

Новини » Політика    09.05.2019 - 14:32
Помпео скасував візит в Гренландію
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Планувалося, що сьогодні Помпео відвідає адміністративний центр Гренландії Нуук і відправиться на зустріч з військовослужбовцями ВПС Національної гвардії штату Нью-Йорк

Державний секретар США Майк Помпео скасував візит в Гренландію, щоб повернутися до Вашингтона на тлі загострення напруженості з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Очікувалося, що Помпео завершить своє європейське турне в четвер, 9 травня, візитом до Гренландії, направленому на просування арктичної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Державний департамент повідомив, що Помпео, тим не менш, віддасть розпорядження про відновлення постійного дипломатичного присутності Сполучених Штатів Америки в Гренландії.

Планувалося, що сьогодні Помпео відвідає адміністративний центр Гренландії Нуук і відправиться в західну частину острова для зустрічі з військовослужбовцями ВПС Національної гвардії штату Нью-Йорк, які перебувають там для сприяння кліматичних досліджень.

Проте високопоставлене гренландський дипломат Кеннет Хеэг повідомив, що "візит був відкладений", не уточнивши, коли він може відбутися.

В заяві уряду Гренландії говориться, що "питання невідкладного характеру вимагають присутності державного секретаря у Вашингтоні".

Зазначимо, що це вже другий візит, раніше включений у програму турне Помпео, який був скасований. У вівторок він раптово відмовився від поїздки до Німеччини. Помпео послався на "невідкладні справи". У Держдепартаменті повідомили, що хотіли б відкласти заплановані зустрічі, а сам держсекретар розраховує найближчим часом відвідати столицю Німеччини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Майк Помпео зробив незапланований швидкоплинний візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. У Багдаді держсекретар США провів 4 години.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПомпеоГренландия
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