Помпео обвинил власти Китая в сокрытии информации о коронавирусе

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Госсекретарь заявил о цензуре

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках скрыть данные о распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео раскритиковал Пекин за то, что китайскае власти выдворили из страны троиех журналистов The Wall Street Journal и заявил, что доступ к правдивой информации о вирусе является важным для общественности и медиков.

"Выдворение наших журналистов вновь подчеркивает проблеме с правительством в преодолении SARS, а теперь коронавируса, а именно - цензуре. Это может иметь смертоносные последствия", - сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что сокрытие информации может навредить борьбе против вируса.

"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медикам свободно говорить и получать информацию, китайские чиновники и представители других стран намного лучше подготовились бы к ответу на этот вызов", - сказал главный дипломат США.

РБК-Украина писало, что в среду Пентагон заявил Конгрессу, что рассматривает возможность дополнительного финансирования для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах число зараженных коронавирусом увеличилась до 60 человек.