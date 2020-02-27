ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео звинуватив владу Китая у приховуванні інформації про коронавірус

Новини » Політика     27.02.2020 - 03:00
Помпео звинуватив владу Китая у приховуванні інформації про коронавірус
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Держсекретар заявив про цензуру

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у спробах приховати дані про поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео розкритикував Пекін за те, що китайська влада видворила з країни трьох журналістів The Wall Street Journal і заявив, що доступ до правдивої інформації про вірус є важливою для громадськості та медиків.

"Видворення наших журналістів знову наголошує на проблемі з урядом в подоланні SARS, а тепер коронавірусу, а саме - цензурі. Це може мати смертоносні наслідки", - сказав держсекретар США.

Він також зазначив, що приховування інформації може зашкодити боротьбі проти вірусу.

"Якщо б Китай дозволив своїм та іноземним журналістам та медикам вільно говорити та отримувати інформацію, китайські посадовці та представники інших країн набагато краще підготувались би до відповіді на цей виклик", - сказав головний дипломат США.

РБК-Україна писало, що у середу Пентагон заявив Конгресу, що розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з поширенням коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб.

Коронавірус в Європі: список країн У США збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом
Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся