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За помилку в платіжці - штраф: у Раді пропонують покарання для постачальників ЖКГ

07:13 24.07.2026 Пт
2 хв
Постачальникам доведеться не лише відшкодувати збитки
aimg Дмитро Левицький
Фото: у Раді пропонують карати постачальників послуг ЖКГ за помилки (Getty Images)

В Україні хочуть змусити постачальників комунальних послуг платити штрафи за помилки у платіжках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15435, зареєстрований у Верховній Раді.

Головне:

  • Відповідальність за помилки: Карати постачальників комунальних послуг хочуть за неправильні нарахування у платіжках.
  • Компенсація споживачу: Якщо людині надішлють квитанцію із завищеною сумою, компанія буде зобов'язана відшкодувати збитки і сплатити штраф.
  • Розмір штрафу: Сума штрафу дорівнюватиме різниці між хибним нарахуванням та реальною вартістю послуги, але є обмеження.

Як пропонують карати за неправильні рахунки

Як йдеться в законопроєкті, постачальників та управителів багатоквартирних будинків хочуть карати за недостовірні розрахунки, неправильне визначення вартості послуг та порушення законодавства під час формування й застосування тарифів.

Якщо споживачу надішлють квитанцію з неправильно розрахованою сумою за будь-який період, постачальник буде зобов'язаний повністю відшкодувати людині всі завдані збитки та шкоду.

Яким буде розмір штрафу

Окрім відшкодування збитків, недобросовісні постачальники повинні будуть додатково сплатити споживачу грошовий штраф.

Його розмір дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та фактичною вартістю послуг.

Водночас передбачено обмеження: максимальна сума не може перевищувати десятикратного розміру реальної вартості послуг за відповідний період.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо отримали платіжку за комунальні послуги з помилковими розрахунками.

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