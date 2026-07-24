За ошибку в платежке - штраф: в Раде предлагают наказание для поставщиков ЖКХ

Главное: Ответственность за ошибки: Наказывать поставщиков коммунальных услуг хотят за неправильные начисления в платежках.

Наказывать поставщиков коммунальных услуг хотят за неправильные начисления в платежках. Компенсация потребителю: Если человеку пришлют квитанцию с завышенной суммой, компания будет обязана возместить ущерб и уплатить штраф.

Если человеку пришлют квитанцию с завышенной суммой, компания будет обязана возместить ущерб и уплатить штраф. Размер штрафа: Сумма штрафа будет равна разнице между ложным начислением и реальной стоимостью услуги, но есть ограничения.

Как предлагают наказывать за неправильные счета

Как говорится в законопроекте, поставщиков и управляющих многоквартирных домов хотят наказывать за недостоверные расчеты, неправильное определение стоимости услуг и нарушение законодательства при формировании и применении тарифов.

Если потребителю пришлют квитанцию с неправильно рассчитанной суммой за любой период, поставщик будет обязан полностью возместить человеку все причиненные ущерб и ущерб.

Каким будет размер штрафа

Помимо возмещения ущерба, недобросовестные поставщики должны будут дополнительно уплатить потребителю денежный штраф.

Его размер будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и фактической стоимостью услуг.

В то же время, предусмотрено ограничение: максимальная сумма не может превышать десятикратного размера реальной стоимости услуг за соответствующий период.