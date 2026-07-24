За ошибку в платежке - штраф: в Раде предлагают наказание для поставщиков ЖКХ

В Украине хотят заставить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15435, зарегистрированный в Верховной Раде.
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Как говорится в законопроекте, поставщиков и управляющих многоквартирных домов хотят наказывать за недостоверные расчеты, неправильное определение стоимости услуг и нарушение законодательства при формировании и применении тарифов.
Если потребителю пришлют квитанцию с неправильно рассчитанной суммой за любой период, поставщик будет обязан полностью возместить человеку все причиненные ущерб и ущерб.
Помимо возмещения ущерба, недобросовестные поставщики должны будут дополнительно уплатить потребителю денежный штраф.
Его размер будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и фактической стоимостью услуг.
В то же время, предусмотрено ограничение: максимальная сумма не может превышать десятикратного размера реальной стоимости услуг за соответствующий период.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что делать, если получили платежку за коммунальные услуги по ошибочным расчетам.