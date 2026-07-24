ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

За помилку в платіжці - штраф: у Раді пропонують покарання для постачальників ЖКГ

07:13 24.07.2026 Пт
2 хв
Постачальникам доведеться не лише відшкодувати збитки
aimg Дмитро Левицький
За помилку в платіжці - штраф: у Раді пропонують покарання для постачальників ЖКГ Фото: у Раді пропонують карати постачальників послуг ЖКГ за помилки (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні хочуть змусити постачальників комунальних послуг платити штрафи за помилки у платіжках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15435, зареєстрований у Верховній Раді.

Головне:

  • Відповідальність за помилки: Карати постачальників комунальних послуг хочуть за неправильні нарахування у платіжках.
  • Компенсація споживачу: Якщо людині надішлють квитанцію із завищеною сумою, компанія буде зобов'язана відшкодувати збитки і сплатити штраф.
  • Розмір штрафу: Сума штрафу дорівнюватиме різниці між хибним нарахуванням та реальною вартістю послуги, але є обмеження.

Як пропонують карати за неправильні рахунки

Як йдеться в законопроєкті, постачальників та управителів багатоквартирних будинків хочуть карати за недостовірні розрахунки, неправильне визначення вартості послуг та порушення законодавства під час формування й застосування тарифів.

Якщо споживачу надішлють квитанцію з неправильно розрахованою сумою за будь-який період, постачальник буде зобов'язаний повністю відшкодувати людині всі завдані збитки та шкоду.

Яким буде розмір штрафу

Окрім відшкодування збитків, недобросовісні постачальники повинні будуть додатково сплатити споживачу грошовий штраф.

Його розмір дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та фактичною вартістю послуг.

Водночас передбачено обмеження: максимальна сума не може перевищувати десятикратного розміру реальної вартості послуг за відповідний період.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо отримали платіжку за комунальні послуги з помилковими розрахунками.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Послуги ЖКГ Тарифи на ЖКГ Верховна рада
Новини
Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну, - Сікорський
Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну, - Сікорський
Аналітика
Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Всі чоловіки мають служити, як в Ізраїлі, іншого виходу немає: інтерв'ю з Андрієм Садовим