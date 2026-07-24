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За ошибку в платежке - штраф: в Раде предлагают наказание для поставщиков ЖКХ

07:13 24.07.2026 Пт
2 мин
Поставщикам придется не только возместить ущерб
aimg Дмитрий Левицкий
За ошибку в платежке - штраф: в Раде предлагают наказание для поставщиков ЖКХ Фото: в Раде предлагают наказывать поставщиков услуг ЖКХ за ошибки (Getty Images)
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В Украине хотят заставить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15435, зарегистрированный в Верховной Раде.

Главное:

  • Ответственность за ошибки: Наказывать поставщиков коммунальных услуг хотят за неправильные начисления в платежках.
  • Компенсация потребителю: Если человеку пришлют квитанцию с завышенной суммой, компания будет обязана возместить ущерб и уплатить штраф.
  • Размер штрафа: Сумма штрафа будет равна разнице между ложным начислением и реальной стоимостью услуги, но есть ограничения.

Как предлагают наказывать за неправильные счета

Как говорится в законопроекте, поставщиков и управляющих многоквартирных домов хотят наказывать за недостоверные расчеты, неправильное определение стоимости услуг и нарушение законодательства при формировании и применении тарифов.

Если потребителю пришлют квитанцию с неправильно рассчитанной суммой за любой период, поставщик будет обязан полностью возместить человеку все причиненные ущерб и ущерб.

Каким будет размер штрафа

Помимо возмещения ущерба, недобросовестные поставщики должны будут дополнительно уплатить потребителю денежный штраф.

Его размер будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и фактической стоимостью услуг.

В то же время, предусмотрено ограничение: максимальная сумма не может превышать десятикратного размера реальной стоимости услуг за соответствующий период.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что делать, если получили платежку за коммунальные услуги по ошибочным расчетам.

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