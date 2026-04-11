Помилковий військовий облік жінок: що робити і коли виправлять

16:55 11.04.2026 Сб
2 хв
Що робити, якщо жінка помилково поставлена на облік та отримала штраф у "Резерв+"?
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: в Мінооборони дали роз'яснення щодо жінок на військовому обліку (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Міністерстві оборони України обіцяють до кінця квітня зняти з військового обліку жінок, поставлених на нього помилково. Також в МОУ пояснили, що робити, якщо жінці в "Резерв+" прийшло повідомлення про штраф.

"Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру "Оберіг" помилково, знімуть з нього до кінця квітня", - сказано у повідомленні.

Також окремо підкреслюється, що проблема має точковий характер, а не масовий. Якщо ж у додатку "Резерв+" жінці, яку помилково поставили на військовий облік, прийшло повідомлення про штраф - воно "не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків".

В Міноборони рекомендують при отриманні такого "штрафу" звернутися:

  • на номер 1545 - це урядова гаряча лінія;
  • або на номер 1512 - це гаряча лінія Міноборони;
  • або подати звернення через застосунок "1545".

"Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня", - додали в МОУ.

Скандал з військовим обліком для жінок

Нагадаємо, скандал почавлся, коли одна з громадянок України поскаржилася, що випадково потрапила на військовий облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.

У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі. Проте у Сухопутних військах зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо - мовляв, немає технічної можливості.

Водночас у Сухопутних військах запевнили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього. А 10 квітня міністр оборони Михайло Федоров поставив крапку в скандалі: він зазначив, що все почалося з технічної помилки Харківського ТЦК. Наразі роблять усе необхідне, щоб подібних історій більше не було.

