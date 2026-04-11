Ошибочный воинский учет женщин: что делать и когда исправят

"Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр "Оберіг" по ошибке, снимут с него до конца апреля", - сказано в сообщении.

Также отдельно подчеркивается, что проблема имеет точечный характер, а не массовый. Если же в приложении "Резерв+" женщине, которую ошибочно поставили на воинский учет, пришло сообщение о штрафе - оно "не является привлечением к админответственности и не имеет юридических последствий".

В Минобороны рекомендуют при получении такого "штрафа" обратиться:

на номер 1545 - это правительственная горячая линия;

или на номер 1512 - это горячая линия Минобороны;

или подать обращение через приложение "1545".

"Ошибки уже исправляют, все случаи будут урегулированы до конца апреля", - добавили в МОУ.