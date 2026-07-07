Ошибка в платежке за коммуналку? Что делать и куда обращаться
Если вам неправильно начислили сумму за коммунальные услуги, сначала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Что делать в первую очередь
По словам адвоката, в первую очередь нужно проверить, правильно ли вы передали показатели счетчиков.
Если данные не были своевременно поданы - их необходимо сообщить. В таком случае поставщик должен перечислить сумму в следующем месяце с учетом обновленных цифр.
Как поступить, если произошла ошибка
Если показатели были переданы правильно, но сумма в квитанции все равно некорректна, потребителю следует обратиться к компании-поставщику с заявлением о перерасчете.
Адвокат советует делать это именно в письменной форме. Устное обращение нигде не фиксируется, в то время как на письменное заявление компания обязана предоставить официальный ответ.
Что делать, если в счете за коммуналку ошибка (Инфографика РБК-Украина)
Как правильно подать заявление
Документ можно отправить "Укрпочтой" заказным письмом с уведомлением о вручении. Также заявление можно занести лично, но в этом случае очень важно получить подтверждение его получения. Для этого можно:
- подать два экземпляра заявления, чтобы на втором уполномоченное лицо компании поставило отметку о принятии;
- если экземпляр один - обязательно сфотографировать его уже с отметкой о регистрации в учреждении.