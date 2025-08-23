Помидоры "в снегу": необычный рецепт консервации на зиму

Консервированные помидоры - это отличный способ сохранить сочные томаты целыми и ароматными на всю зиму. Волшебный эффект снежного покрова делают консервацию не только вкусной, но и очень красивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит .

Рецепт помидоров "в снегу"

Автор видео отметила, что помидоры получаются кисло-сладкие и очень ароматные. Они хорошо хранятся и подходят к любому гарниру. Чеснок можно использовать к салатам, или другим блюдам.

Ингредиенты:

помидоры - 2 кг

чеснок - 180 г

вода - 1,5 л

уксус (9%) - 150 мл

соль - 3 ст.л

сахар - 6 ст.л

Способ приготовления

Помытые помидоры нужно разложить в чистые банки. После этого заливаем банки до верха кипятком. Накройте крышками и оставьте на 20 мин.

После этого жидкость слейте в большую кастрюлю, добавьте туда сахар, соль и поставьте на огонь. Когда все растворилось, добавляем уксус и доводим до кипения.

Чеснок нужно очистить и натереть на мелкой терке. Пропорция указана на три банки по 1 л. Далее раскладываем чеснок по банкам и оставляем на 10 мин.

Приготовление помидоров "в снегу" (фото: кадр из видео)

Залейте горячим маринадом и закройте герметично.

Переверните банки верх дном и накройте покрывалом до полного остывания.

Помидоры "в снегу" (фото: кадр из видео)