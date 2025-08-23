ua en ru
Помидоры "в снегу": необычный рецепт консервации на зиму

Суббота 23 августа 2025 12:31
Помидоры "в снегу": необычный рецепт консервации на зиму Рецепт консервированных помидоров в снегу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул
Эксперт: Лилия Цвит

Консервированные помидоры - это отличный способ сохранить сочные томаты целыми и ароматными на всю зиму. Волшебный эффект снежного покрова делают консервацию не только вкусной, но и очень красивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.

Рецепт помидоров "в снегу"

Автор видео отметила, что помидоры получаются кисло-сладкие и очень ароматные. Они хорошо хранятся и подходят к любому гарниру. Чеснок можно использовать к салатам, или другим блюдам.

Ингредиенты:

  • помидоры - 2 кг
  • чеснок - 180 г
  • вода - 1,5 л
  • уксус (9%) - 150 мл
  • соль - 3 ст.л
  • сахар - 6 ст.л

Способ приготовления

Помытые помидоры нужно разложить в чистые банки. После этого заливаем банки до верха кипятком. Накройте крышками и оставьте на 20 мин.

После этого жидкость слейте в большую кастрюлю, добавьте туда сахар, соль и поставьте на огонь. Когда все растворилось, добавляем уксус и доводим до кипения.

Чеснок нужно очистить и натереть на мелкой терке. Пропорция указана на три банки по 1 л. Далее раскладываем чеснок по банкам и оставляем на 10 мин.

Помидоры &quot;в снегу&quot;: необычный рецепт консервации на зимуПриготовление помидоров "в снегу" (фото: кадр из видео)

Залейте горячим маринадом и закройте герметично.

Переверните банки верх дном и накройте покрывалом до полного остывания.

Помидоры &quot;в снегу&quot;: необычный рецепт консервации на зимуПомидоры "в снегу" (фото: кадр из видео)

