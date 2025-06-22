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Чим відрізняється томат від помідора: ви усе життя думали неправильно

Неділя 22 червня 2025 14:03
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Чим відрізняється томат від помідора: ви усе життя думали неправильно Чим відрізняються томати та помідори (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Ми звикли вважати слова "томат" і "помідор" синонімами, не надаючи значення їхній справжній суті. Проте між цими термінами існує важлива відмінність, яка має практичне значення.

РБК-Україна пропонує розібратися, чим томат відрізняється від помідора, а також дізнатися кілька цікавих фактів про походження та застосування цієї улюбленої культури.

Походження: як томати стали "золотими яблуками"

Слово "помідор" прийшло до української мови з італійської - pomo d’oro, що перекладається як "золоте яблуко". Назву дали перші європейці, вражені яскравим кольором плодів, який справді нагадував золото.

Хоча більшість джерел називає батьківщиною томата Південну Америку, в Азії, зокрема в Індії, й досі можна знайти дикі форми цієї рослини. Саме іспанські мореплавці завезли томати до Європи в XVI столітті, де спершу їх вважали декоративними та отруйними.

Лише через десятиліття плоди стали частиною європейського раціону. У різних мовах для томата й помідора використовують свої назви, що теж говорить про складність сприйняття цієї культури.

У чому ж різниця між томатом і помідором?

Головна відмінність полягає в тому, що "томат" - це назва всієї рослини, а "помідор" - це лише її плід. Якщо ви говорите про культуру загалом, слід вживати слово "томат": наприклад, "сорт томатів", "томатні кущі", "вирощування томатів".

А от коли йдеться про самі плоди на тарілці - це вже "помідори". Крім того, у кулінарії є додаткове правило: перероблені продукти називають томатами, а свіжі - помідорами.

Наприклад, ми готуємо томатний суп, але ріжемо у салат свіжі помідори. Таке розмежування допомагає точніше описати стан та використання продукту.

Чим відрізняється томат від помідора: ви усе життя думали неправильноТомати - на кущі, помідори - на тарілці (фото: Freepik)

Цікаві факти і корисні поради

Томати - це ботанічно ягоди, хоч ми звикли вважати їх овочами через смак і кулінарне застосування. У США навіть був судовий процес, де Верховний суд визнав томати овочами для митного оподаткування, попри ботанічну класифікацію.

Ця культура містить багато корисних речовин: лікопін, вітаміни A і C, антиоксиданти. Щоб отримати максимум користі, варто вживати томати як у сирому, так і в обробленому вигляді - термічна обробка підсилює засвоєння лікопіну.

Не зберігайте помідори в холодильнику - там вони втрачають аромат і текстуру. А ще пам’ятайте: хоч би як ви їх називали, головне - щоб були смачні та з любов’ю вирощені.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайта "Фенікс Слово" та інформація з Вікіпедії.

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