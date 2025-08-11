Помідори на зиму без зелені: ідеальний варіант швидкої консервації
Домашні заготовки з помідорів можна робити навіть без спецій та зелені. В результаті у консервації буде збережено лише природний смак овочів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Рецепт помідорів на зиму
Інгредієнти:
- вода - 1 л
- цукор - 3-4 ст. л (80-100 г)
- сіль - 1 ст. л
- оцет 9% - 50 мл
Спосіб приготування
Банки потрібно ретельно помити та простерилізувати у духовці. Помідори теж помийте, найкраще підійдуть зі щільною шкіркою.
Рецепт консервації помідорів на зиму (фото: кадр з відео)
Викладіть помідори у банки та залийте водою, яка тільки що закипіла. Накрийте банки кришками та залиште на 20 хв.
Приготування консервованих помідорів на зиму (фото: кадр з відео)
Для маринаду на літрову банку потрібно приблизно піл літри. У каструлю з водою додайте сіль, оцет, цукор та поставте на вогонь.
Воду з помідорів злийте, а натомість влийте маринад, який щойно закипів.
В результаті банки щільно закрийте та накрийте ковдрою.
Рецепт консервації помідорів на зиму (фото: кадр з відео)
