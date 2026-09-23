Помідори та капуста подорожчали: скільки коштують овочі й фрукти в Україні цього тижня

В Україні за тиждень змінилися ціни на низку овочів, фруктів та ягід. Найпомітніше подорожчали капуста та помідори, водночас дешевшими стали цибуля, морква, огірки, броколі, лохина та кавун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Які овочі подорожчали

Найпомітніше за тиждень зросла вартість салату - з 80-100 до 145-155 гривень за кілограм.

Також подорожчали:

білокачанна капуста - з 18-22 до 20-25 гривень за кілограм;

- з 18-22 до 20-25 гривень за кілограм; помідори - з 30-40 до 35-45 гривень;

- з 30-40 до 35-45 гривень; цвітна капуста - з 40-45 до 45-55 гривень;

- з 40-45 до 45-55 гривень; пекінська капуста - з 35-50 до 45-55 гривень;

- з 35-50 до 45-55 гривень; баклажани - з 35-45 до 40-50 гривень.

Водночас частина овочів стала дешевшою. Зокрема, броколі подешевшала з 65-85 до 55-65 гривень за кілограм, морква - з 12-15 до 10-15 гривень, а ріпчаста цибуля - з 14-16 до 12-16 гривень.

Також знизилися ціни на огірки - з 35-60 до 30-55 гривень, солодкий перець - з 33-60 до 30-60 гривень та гострий перець - з 80-130 до 75-125 гривень.

Ціна картоплі залишилася без змін - 11-13 гривень за кілограм. Кабачки коштують 30-35 гривень, часник - 60-170 гривень.

Що відбувається з фруктами та ягодами

У фруктово-ягідному сегменті ціни також змінилися різноспрямовано.

Подорожчали:

малина - з 180-350 до 220-350 гривень за кілограм;

- з 180-350 до 220-350 гривень за кілограм; персики - з 50-90 до 65-100 гривень;

- з 50-90 до 65-100 гривень; сливи - з 15-35 до 20-40 гривень;

- з 15-35 до 20-40 гривень; дині - з 20-35 до 35-50 гривень.

Водночас лохина подешевшала з 260-400 до 230-350 гривень за кілограм. Груші стали дешевшими - з 30-60 до 25-60 гривень, а нектарини - з 90-130 до 80-110 гривень.

Кавун також подешевшав - з 10-20 до 10-12 гривень за кілограм.

Ціна яблук змінилася з 16-35 до 16-40 гривень за кілограм. Водночас діапазон цін на виноград скоротився - з 50-140 до 60-120 гривень.

Ціни на апельсини, лимони, банани, ківі та гранати залишилися без змін.

Як змінилися ціни на зелень

У сегменті зелені ціни змінилися по-різному.

Петрушка подешевшала з 175-185 до 150-170 гривень за кілограм. Водночас салат суттєво подорожчав - з 80-100 до 145-155 гривень.

Ціни на кріп та зелену цибулю залишилися без змін - 175-185 та 95-105 гривень за кілограм відповідно.

Що відбувається на ринку

Продавці зараз найбільше продають помідори, водночас перцю на ринку стало менше, а білокачанної капусти - більше. Також зросла кількість продавців картоплі. До топу продажів повернулися цвітна та пекінська капуста.

Серед фруктів та ягід найбільше пропозицій припадало на яблука. Стало більше груш, винограду та хурми. Водночас продавців сливи стало менше, а кавун пропонують рідше.