Нові ціни на яйця, гречку та молоко: що змінилося в супермаркетах 22 вересня
Великі українські торгівельні мережі оновили цінники на базові продукти. Порівняно з минулим тижнем, у супермаркетах подешевшали, а місцями й подорожчали деякі категорії яєць та гречка.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 22 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Як змінилися ціни в супермаркетах
Хліб: Цінова ситуація в усіх мережах залишається повністю стабільною. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" за 14,59 грн (0,35 кг), а найдорожчий серед названих - в Novus за 25,79 грн (0,4 кг).
Гречка: В Novus крупа подешевшала з 71,99 грн до 69,99 грн за кілограм. Натомість в "Ашані" вартість зросла з 69,90 грн до 74,90 грн. Найвигідніша ціна утримується в "Сільпо" завдяки акційній пропозиції - 54,99 грн/кг.
Яйця: У "Сільпо" з'явилася доступна позиція за 39,19 грн за десяток категорій С1. Водночас поштучні яйця в "Ашані" подорожчали з 5,20 грн до 5,80 грн за штуку (58,00 грн за десяток).
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Молоко: Найдешевшу позицію у малому упакуванні (450 г) пропонують в "Сільпо" за 19,99 грн та в АТБ за 20,40 грн. В Novus продовжує діяти акційна ціна на велику упаковку 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.
Соняшникова олія: Ціни на рафіновану олію залишилися без змін у всіх супермаркетах. Вартість пляшки об'ємом 0,5 л коливається від 49,40 грн в "Ашані" до 57,99 грн у "Сільпо".
Детальні ціни в супермаркетах (22 вересня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 14,59 грн
- "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хліб "Marka Promo Український" половина нарізаний (400 г) - 25,79 грн
Гречка
- "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 74,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)
- "Сільпо": яйця курячі "Від доброї курки" С1 (10 шт) - 39,19 грн
- Novus: яйця курячі "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн
- АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт) - 73,30 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,40 грн
- "Сільпо": молоко" Повна Чаша" пастеризоване 2,6% (450 г) - 19,99 грн
- "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн
- Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% 900 г 34,99 грн (замість 53,99 грн в межах акції)
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
- "Сільпо": олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (0,5 л) - 57,99 грн
- Novus: Олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн