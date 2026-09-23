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Помидоры и капуста подорожали: сколько стоят овощи и фрукты в Украине на этой неделе

15:55 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Помидоры и капуста подорожали: сколько стоят овощи и фрукты в Украине на этой неделе Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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В Украине за неделю изменились цены на ряд овощей, фруктов и ягод. Наиболее заметно подорожали капуста и помидоры, в то же время дешевле стали лук, морковь, огурцы, брокколи, голубика и арбуз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Какие овощи подорожали

Заметнее всего за неделю выросла стоимость салата - с 80-100 до 145-155 гривен за килограмм.

Также подорожали:

  • белокочанная капуста - с 18-22 до 20-25 гривен за килограмм;
  • помидоры - с 30-40 до 35-45 гривен;
  • цветная капуста - с 40-45 до 45-55 гривен;
  • пекинская капуста - с 35-50 до 45-55 гривен;
  • баклажаны - с 35-45 до 40-50 гривен.

В то же время часть овощей стала дешевле. В частности, брокколи подешевела с 65-85 до 55-65 гривен за килограмм, морковь - с 12-15 до 10-15 гривен, а репчатый лук - с 14-16 до 12-16 гривен.

Также снизились цены на огурцы - с 35-60 до 30-55 гривен, сладкий перец - с 33-60 до 30-60 гривен и острый перец - с 80-130 до 75-125 гривен.

Цена картофеля осталась без изменений - 11-13 гривен за килограмм. Кабачки стоят 30-35 гривен, чеснок - 60-170 гривен.

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Что происходит с фруктами и ягодами

Во фруктово-ягодном сегменте цены также изменились разнонаправленно.

Подорожали:

  • малина - со 180-350 до 220-350 гривен за килограмм;
  • персики - с 50-90 до 65-100 гривен;
  • сливы - с 15-35 до 20-40 гривен;
  • дыни - с 20-35 до 35-50 гривен.

В то же время голубика подешевела с 260-400 до 230-350 гривен за килограмм. Груши стали дешевле - с 30-60 до 25-60 гривен, а нектарины - с 90-130 до 80-110 гривен.

Арбуз также подешевел - с 10-20 до 10-12 гривен за килограмм.

Цена яблок изменилась с 16-35 до 16-40 гривен за килограмм. В то же время, диапазон цен на виноград сократился - с 50-140 до 60-120 гривен.

Цены на апельсины, лимоны, бананы, киви и гранаты остались без изменений.

Как изменились цены на зелень

В сегменте зелени цены изменились по-разному.

Петрушка подешевела со 175-185 до 150-170 гривен за килограмм. В то же время салат существенно подорожал - с 80-100 до 145-155 гривен.

Цены на укроп и зеленый лук остались без изменений - 175-185 и 95-105 гривен за килограмм соответственно.

Что происходит на рынке

Продавцы сейчас больше всего продают помидоры, в то же время перца на рынке стало меньше, а белокочанной капусты - больше. Также выросло количество продавцов картофеля. В топ продаж вернулись цветная и пекинская капуста.

Среди фруктов и ягод больше всего предложений приходилось на яблоки. Стало больше груш, винограда и хурмы. Вместе с тем, продавцов сливы стало меньше, а арбуз предлагают реже.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что цены на базовые продукты в украинских супермаркетах могут заметно отличаться в зависимости от сети и акций. В частности, стоимость гречки, яиц, молока и других продуктов регулярно меняется, поэтому перед покупкой следует сравнивать предложения разных магазинов.

Также мы писали, что в Украине в августе подешевели некоторые овощи благодаря активному поступлению нового урожая. Осенью этот фактор будет ослабевать, поэтому цены на капусту, картофель, лук, морковь и свеклу будут зависеть от запасов и потерь во время хранения, а помидоры, огурцы и перец могут значительно подорожать из-за сокращения предложения.

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