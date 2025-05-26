Помер народний депутат Юрій Гнаткевич

Помер народний депутат України I, V та VI скликань, активний громадський діяч, учений та доцент Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ВР, Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" - за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.

Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження. Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", - додали у Верховній Раді.