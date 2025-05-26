ua en ru
Пн, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Помер народний депутат Юрій Гнаткевич

Понеділок 26 травня 2025 18:06
UA EN RU
Помер народний депутат Юрій Гнаткевич Фото: народний депутат України Юрій Гнаткевич (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Тетяна Степанова

Помер народний депутат України I, V та VI скликань, активний громадський діяч, учений та доцент Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ВР, Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" - за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.

Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження. Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", - додали у Верховній Раді.

Нагадаємо, у квітні 2025 року помер через важку хворобу народний депутат VII скликання Верховної Ради Микола Жук.

Того ж місяця помер народний депутат України Володимир Мороз. Він був головою підкомітету з питань електроенергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Депутати
NEWS
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН