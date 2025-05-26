Помер народний депутат Юрій Гнаткевич
Помер народний депутат України I, V та VI скликань, активний громадський діяч, учений та доцент Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у ВР, Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" - за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.
Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження. Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", - додали у Верховній Раді.
Нагадаємо, у квітні 2025 року помер через важку хворобу народний депутат VII скликання Верховної Ради Микола Жук.
Того ж місяця помер народний депутат України Володимир Мороз. Він був головою підкомітету з питань електроенергетики.
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