Помер екснардеп Микола Жук
Народний депутат VII скликання Верховної Ради Микола Жук помер через важку хворобу. Йому було 45 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського парламенту.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука", - йдеться в повідомленні Ради.
Більш детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються.
Що відомо про Жука
Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Миколаївської області.
З 2006 по 2010 рік був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови миколаївської обласної організації "Партії регіонів".
У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Також він став головою фракції "Партія регіонів" у Миколаївській облраді.
У 2012 році його обрали народним депутатом від "Партії регіонів" за одномандатним мажоритарним виборчим округом №129 (Миколаївська область). Він набрав 48,04% голосів виборців.
Нардепом він був до 27 листопада 2014 року.
До речі, вчора, 21 квітня, помер народний депутат Володимир Мороз.
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