Помер народний депутат Володимир Мороз
Помер народний депутат Володимир Мороз. Він був головою підкомітету з питань електроенергетики.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення парламента.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про Володимира Мороза
Володимир Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Володимир Мороз, згідно з інформацією з відкритих джерел, народився у Кураховому та свого часу працював на Курахівській ГРЕС та виконував обов'язки голови Мар'їнської райдержадміністрації.
У 2019 році пройшов у Раду в якості кандидата від партії "Опозиційна платформа -"За життя".
У 2020 році став одним із ініціаторів подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства, завдяки рішенню суду відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування було скасовано.
Як повідомлялось, у жовтні 2024 року помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії "Голос".
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