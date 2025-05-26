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Умер народный депутат Юрий Гнаткевич

Понедельник 26 мая 2025 18:06
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Умер народный депутат Юрий Гнаткевич Фото: народный депутат Украины Юрий Гнаткевич (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Татьяна Степанова

Умер народный депутат Украины I, V и VI созывов, активный общественный деятель, ученый и доцент Юрий Гнаткевич. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВР, Гнаткевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году был условно осужден за "антисоветскую агитацию" - за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа.

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения. Награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал ради развития Украины", - добавили в Верховной Раде.

Напомним, в апреле 2025 года умер из-за тяжелой болезни народный депутат VII созыва Верховной Рады Николай Жук.

В том же месяце умер народный депутат Украины Владимир Мороз. Он был главой подкомитета по вопросам электроэнергетики.

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