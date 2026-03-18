"Полювання на танкери" лякає РФ: на захист "тіньового флоту" хочуть направити конвої

Атака на танкер Arctic Metagaz

Нагадаємо, що ще з 3 березня у Середземному морі горить російській танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебуває під санкціями США та Британії, а причиною інциденту могла стати атака морського дрона.

Вже 4 березня Росія назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz у Середземному морі "міжнародним тероризмом" і звинуватила у ньому Україну. Що цікаво, для того, щоб врятувати судно, Кремль не зробив нічого: станом на 18 березня танкер, покинутий екіпажем, все ще дрейфує морем.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що Україна постійно розвиває морські дрони і вже скоро з'являться системи, які зможуть діяти навіть в умовах океану та під водою.

Росія, судячи з усього дуже стривожена цим, оскільки незадовго до заяви Зеленського Служба зовнішньої розвідки України викрила плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.