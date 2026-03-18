"Полювання на танкери" лякає РФ: на захист "тіньового флоту" хочуть направити конвої

Росія планує залучати військові кораблі та мобільні вогневі групи для охорони танкерів та інших суден "тіньового флоту". Таке рішення пояснюють нібито "загрозою диверсій" та атаками на російські танкери у морі.
Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю російським ЗМІ.
Зокрема Патрушев заявив, що влада РФ хоче "застосовувати військові засоби для охорони суден", які експортують російські вантажі. В першу чергу, схоже, мова йде про "тіньовий флот".
Помічник Путіна стверджує, що проти російського флоту нібито розгорнуто "безпрецедентну кампанію", а ризик диверсій на морі залишається стабільно високим.
"Розглядається можливість через капітанів портів вимагати супровід суден під російським прапором мобільними вогневими групами. Також опрацьовується розміщення на судах спеціальних засобів захисту", - заявив він.
Найголовніше - Патрушев не виключив того варіанту, що військові кораблі російського режиму нібито конвоюватимуть танкери та інші судна так званого "російського флоту".
Патрушев додав, що нібито є "великий ризик" продовження "диверсій" проти танкерів РФ. У зв'язку із цим він згадав інцидент із танкером Arctic Metagaz - в РФ стверджують, що його нібито атакувала Україна. Україна звинувачення з боку Кремля традиційно не коментує.
Нагадаємо, що ще з 3 березня у Середземному морі горить російській танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебуває під санкціями США та Британії, а причиною інциденту могла стати атака морського дрона.
Вже 4 березня Росія назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz у Середземному морі "міжнародним тероризмом" і звинуватила у ньому Україну. Що цікаво, для того, щоб врятувати судно, Кремль не зробив нічого: станом на 18 березня танкер, покинутий екіпажем, все ще дрейфує морем.
Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що Україна постійно розвиває морські дрони і вже скоро з'являться системи, які зможуть діяти навіть в умовах океану та під водою.
Росія, судячи з усього дуже стривожена цим, оскільки незадовго до заяви Зеленського Служба зовнішньої розвідки України викрила плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.