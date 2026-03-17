Тихоокеанському флоту РФ приготуватися? Зеленський заінтригував заявою про морські дрони
Україна постійно розвиває морські дрони і вже скоро з'являться системи, які зможуть діяти навіть в умовах океану та під водою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Британії.
"Наші морські дрони постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку. І ми перемогли. Ми завоювали наше море", - сказав він.
Зеленський розповів, що Україна починала з простих дронів-камікадзе, а потім перейшла до дронів з турелями, які можуть збивати вертольоти.
"Зараз у нас є дрони, які можуть з моря збивати російські винищувачі. Ми розробили катери, які несуть на борту інші дрони. Ще є катери, які б'ють по цілях на суші з моря", - зазначив він.
За словами президента, зараз Україна працює над розробкою. " більш стабільних дронів", які можуть довше та ефективніше діяти на морі.
"Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану. Ми також активно працюємо над підводними системами", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.
Яскравим прикладом стали атаки дронів СБУ Sea Baby, які уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту Росії.
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія зараз намагається копіювати українські розробки. Проте ефективність російських аналогів поки не підтверджена.
На відміну від ворога, українські військові продовжують бити виключно по законних військових цілях і запевняють, що повністю готові до нових загроз із боку РФ.