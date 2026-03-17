Тихоокеанському флоту РФ приготуватися? Зеленський заінтригував заявою про морські дрони

Україна постійно розвиває морські дрони і вже скоро з'являться системи, які зможуть діяти навіть в умовах океану та під водою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Британії.

"Наші морські дрони постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку. І ми перемогли. Ми завоювали наше море", - сказав він.

Зеленський розповів, що Україна починала з простих дронів-камікадзе, а потім перейшла до дронів з турелями, які можуть збивати вертольоти.

"Зараз у нас є дрони, які можуть з моря збивати російські винищувачі. Ми розробили катери, які несуть на борту інші дрони. Ще є катери, які б'ють по цілях на суші з моря", - зазначив він.

За словами президента, зараз Україна працює над розробкою. " більш стабільних дронів", які можуть довше та ефективніше діяти на морі.

"Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану. Ми також активно працюємо над підводними системами", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.

Яскравим прикладом стали атаки дронів СБУ Sea Baby, які уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту Росії.