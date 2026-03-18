"Охота на танкеры" пугает РФ: на защиту "теневого флота" хотят направить конвои

Россия планирует привлекать военные корабли и мобильные огневые группы для охраны танкеров и других судов "теневого флота". Такое решение объясняют якобы "угрозой диверсий" и атаками на российские танкеры в море.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью российским СМИ.

В частности Патрушев заявил, что власти РФ хотят "применять военные средства для охраны судов", которые экспортируют российские грузы. В первую очередь, похоже, речь идет о "теневом флоте".

Помощник Путина утверждает, что против российского флота якобы развернута "беспрецедентная кампания", а риск диверсий на море остается стабильно высоким.

"Рассматривается возможность через капитанов портов требовать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты", - заявил он.

Самое главное - Патрушев не исключил того варианта, что военные корабли российского режима якобы будут конвоировать танкеры и другие суда так называемого "российского флота".

Патрушев добавил, что якобы есть "большой риск" продолжения "диверсий" против танкеров РФ. В связи с этим он вспомнил инцидент с танкером Arctic Metagaz - в РФ утверждают, что его якобы атаковала Украина. Украина обвинения со стороны Кремля традиционно не комментирует.