"Охота на танкеры" пугает РФ: на защиту "теневого флота" хотят направить конвои
Россия планирует привлекать военные корабли и мобильные огневые группы для охраны танкеров и других судов "теневого флота". Такое решение объясняют якобы "угрозой диверсий" и атаками на российские танкеры в море.
Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью российским СМИ.
Читайте также: Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ
В частности Патрушев заявил, что власти РФ хотят "применять военные средства для охраны судов", которые экспортируют российские грузы. В первую очередь, похоже, речь идет о "теневом флоте".
Помощник Путина утверждает, что против российского флота якобы развернута "беспрецедентная кампания", а риск диверсий на море остается стабильно высоким.
"Рассматривается возможность через капитанов портов требовать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты", - заявил он.
Самое главное - Патрушев не исключил того варианта, что военные корабли российского режима якобы будут конвоировать танкеры и другие суда так называемого "российского флота".
Патрушев добавил, что якобы есть "большой риск" продолжения "диверсий" против танкеров РФ. В связи с этим он вспомнил инцидент с танкером Arctic Metagaz - в РФ утверждают, что его якобы атаковала Украина. Украина обвинения со стороны Кремля традиционно не комментирует.
Атака на танкер Arctic Metagaz
Напомним, что еще с 3 марта в Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Судно находится под санкциями США и Британии, а причиной инцидента могла стать атака морского дрона.
Уже 4 марта Россия назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину. Что интересно, для того, чтобы спасти судно, Кремль не сделал ничего: по состоянию на 18 марта танкер, брошенный экипажем, все еще дрейфует по морю.
Между тем президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина постоянно развивает морские дроны и уже скоро появятся системы, которые смогут действовать даже в условиях океана и под водой.
Россия, судя по всему очень встревожена этим, поскольку незадолго до заявления Зеленского Служба внешней разведки Украины разоблачила планы Кремля увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.