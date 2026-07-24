"Поляки не називають мене "бандерівцем": Садовий про конфлікт з Польщею

Нещодавній конфлікт між Варшавою та Києвом може бути пов'язаний з парламентськими виборами у Польщі, тому українцям потрібно не звертати увагу на подібне і концентруватись на більш важливому, наприклад війні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
На питання, як подолати непорозуміння між Польщею та Україною, чиновник відповів наступне:
"Зціпити зуби, добре робити свою роботу, не піддаватися на жодні провокації. Нам треба перемагати сьогодні у війні, нам треба вижити. Ми всі прекрасно розуміємо, що в Польщі стартували наступні парламентські вибори", - сказав Садовий.
Мер додав, що Україні варто очікувати тільки посилення подібних провокацій, що, знову ж таки, можна пов'язати з наступаючими виборами у Польщі, адже таким чином певні політики завоюють прихильність свого електорату.
"Таких інформаційних атак буде достатньо багато в наступні місяці, тому має бути холодний розум. Що я стараюся робити? У мене є дуже багато знайомих в Польщі, особливо серед міських голів. Ми з ними зідзвонюємося, спілкуємося, вони не мають жодних претензій", - підсумував міський голлва Львова.
Журналіст також переказав Садовому слова лідера польського консервативного руху Лєха Качинського, який назвав останнього "бандерівцем" і "людиною, яка не платить польській компанії".
На що Садовий відповів, що має багато колег з Польщі, з якими спілкується, і вони не називають його бандерівцем.
"Але всі розуміють ці політичні аспекти. Я вважаю, що президент Зеленський достатньо гідно вчинив, коли спокійно відмовився від ордена і зняв великий тиск з прем'єра Туска, який би мав там щось візувати. Тому хочу вірити, що це все розтане, як роса на сонці", - додав мер Львова.
Як відомо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою виникла дипломатична напруга після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".
У Польщі цей крок різко розкритикували, оскільки Варшава покладає на Українську повстанську армію відповідальність за Волинську трагедію 1943–1945 років, яку польська держава визнає геноцидом польського населення.
Через розбіжності в питаннях історичної пам'яті та УПА польський лідер Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла. Згодом від нагороди відмовились і попередники нинішнього українського президента.
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