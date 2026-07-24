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"Поляки не называют меня "бандеровцем": Садовый о конфликте с Польшей

08:55 24.07.2026 Пт
2 мин
Провокации в адрес Украины могут только увеличиваться, говорит мэр Львова
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)

Недавний конфликт между Варшавой и Киевом может быть связан с парламентскими выборами в Польше, поэтому украинцам нужно не обращать внимания на подобное и сконцентрироваться на более важном, например войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

На вопрос, как преодолеть недоразумения между Польшей и Украиной, чиновник ответил:

"Сжать зубы, хорошо делать свою работу, не поддаваться ни на какие провокации. Нам нужно побеждать сегодня в войне, нам нужно выжить. Мы все прекрасно понимаем, что в Польше стартовали следующие парламентские выборы", - сказал Садовый.

Мэр добавил, что Украине следует ожидать только усиления подобных провокаций, что опять же можно связать с наступающими выборами в Польше, ведь таким образом определенные политики завоюют благосклонность своего электората.

"Таких информационных атак будет достаточно много в последующие месяцы, поэтому должен быть холодный ум. Что я стараюсь делать? У меня есть очень много знакомых в Польше, особенно среди городских голов. Мы с ними созваниваемся, общаемся, у них нет никаких претензий", - подытожил городской голова Львова.

"Не бандеровец"

Журналист также пересказал Садовому слова лидера польского консервативного движения Леха Качиньского, который назвал последнего "бандеровцем" и "человеком, который не платит польской компании".

На что Садовый ответил, что имеет много коллег из Польши, с которыми общается, и они не называют его бандеровцем.

"Но все понимают эти политические аспекты. Я считаю, что президент Зеленский достаточно достойно поступил, когда спокойно отказался от ордена и снял большое давление с премьера Туска, который должен был там что-то визировать. Поэтому хочу верить, что это все растает, как роса на солнце", - добавил мэр Львова.

Что предшествовало

Как известно, в конце мая между Киевом и Варшавой возникло дипломатическое напряжение после решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

В Польше этот шаг подвергли резкой критике, поскольку Варшава возлагает на Украинскую повстанческую армию ответственность за Волынскую трагедию 1943–1945 годов, которую польское государство признает геноцидом польского населения.

Из-за разногласий в вопросах исторической памяти и УПА польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Вскоре от награды отказались и предшественники нынешнего украинского президента.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

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