Получит ли Украина статус кандидата в ЕС: что известно

Решение по Украине примут на саммите ЕС

Вопрос о месте Украины в Союзе европейских государств поднимут во время заседания Совета Европы 23-24 июня.

Заявку о предоставлении нашей стране статуса кандидата в члены Евросоюза рассмотрят на уровне глав государств и правительств. Решение должны единогласно поддержать все 27 стран ЕС.

Вывод Еврокомиссии

17 июня ожидается заключение Еврокомиссии о статусе Украины, и уже на его основании свое решение примет Совет Европы на следующей неделе.

По прогнозам источников западных СМИ, ЕК порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако в отношении Киева могут выдвинуть условия, связанные с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

Знакомые с ходом дебатов Еврокомиссии чиновники дали положительный прогноз для Украины о предстоящем решении. Они отметили, что кандидатство станет сигналом главе РФ Путину о потере всех шансов вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

Ускоренная процедура вступления

После полномасштабного вторжения российских войск Украина обратилась в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по специальной процедуре.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы заслужили право получить членство в ЕС как свидетельство поддержки нашей страны на фоне войны с РФ.

28 февраля глава государства подписал заявку на вступление в блок. В начале мая украинская сторона передала Еврокомиссии заполненную анкету, таким образом выполнив все необходимые этапы для получения статуса кандидата.

Стоит отметить, что до настоящего времени процедура ускоренного членства в ЕС не применялась. Процесс вступления Хорватии, последней из присоединившихся к Евросоюзу стран, длился 10 лет с момента подачи заявки.

Позиция стран ЕС

Страны Евросоюза разделились во мнениях о статусе Украины. С однозначной поддержкой нашей страны выступили восточноевропейские страны: Польша, Чехия, Литва, Латвия, Словакия и др.

За день до оглашения выводов Еврокомиссии Киев посетили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. По их словам, визит является знаком европейской поддержки украинцев. В Европарламенте отметили, что приезд европейских глав может повлиять на на решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата.

Ранее в Германии звучали заявления об "условном кандидатстве" для Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон прогнозировал вступление нашей страны в ЕС через десятилетие и предложил альтернативный вариант интеграции в ЕС - создание европейского политического сообщества.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что против кандидатства выступают три страны, но не назвала какие именно.

Министр отметила, что в целом семь стран высказывали предложения об альтернативных форматах для Украины - предоставление статуса условного или экстра кандидата.

По информации Bloomberg, Дания и Нидерланды отказываются давать "зеленый свет" Украине из-за недостаточного соответствия установленным требованиям.

Что будет после получения статуса кандидата

Предоставление кандидатства не означает немедленного принятия страны в состав ЕС. Процедура включает несколько этапов, поскольку страна-претендент должна соответствоватьопределенным критериям, известным как Копенгагенские.

Требования для вступления в ЕС новых членов предусматривают, что такое государство является свободным и демократическим, в нем действует верховенство права и защита прав человека, стабильно функционируют государственные институты, действует конкурентная рыночная экономика и т.д.

Если Совет ЕС примет решение предоставить Украине статус кандидата, следующим шагом будет определение даты начала переговоров о членстве.

В случае успешного проведения таких переговоров Совет ЕС единогласно должен согласовать принятие в свой состав нового члена, которое потом отдельно принимается в каждой стране ЕС.

Для Украины процесс вступления может быть ускорен и некоторые этапы сокращены. Однако данная процедура также требует одобрения членов Евросоюза.

В украинском правительстве понимают, что статус кандидата не является гарантией немедленного вступления в Европейский союз. При этом по заявлению главы МИД Дмитрия Кулебы, кандидатство станет победой как для нашей страны, так и для всей Европы, а также юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.

Путь Украины в ЕС

Курс на евроинтеграцию Украины начался в 2012 году, когда было инициировано Соглашение об ассоциации - первый этап для вступления в ЕС.

Однако в период президентства Януковича правительство приостановило подготовку к подписанию Соглашения и предложило альтернативу - подписание договора с ЕС при участии России для урегулирования торговых отношений.

Данное решение властей вызвало волну массовых протестов в ноябре 2013. Трагические события Евромайдана и Революции Достоинства привели к отстранению Януковича.

В 2014 новым правительством были подписаны политическая и экономическая части Соглашения об ассоциации. Спустя 2 года Украина присоединилась к зоне свободной торговли с ЕС. В 2017 украинцам был предоставлен безвизовый режим, а все страны ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации.

21 февраля 2019 вступили в силу изменения в Конституцию Украины, где четко обозначен стратегический курс страны на членство в Европейском Союзе.