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Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но с условиями, - Bloomberg

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Брюссель, Четверг 09 июня 2022 22:59
Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но с условиями, - Bloomberg Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейская комиссия на следующей неделе, скорее всего, порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако в отношении Киева выдвинут условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, рекомендация Еврокомиссии будет содержать условия, связанные с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

Издание подчеркивает, что Украине все еще нужно преодолеть возражения некоторых стран-участниц, которые выступают против, а также то, что на сегодня нет ускоренной процедуры для вступления в ЕС. Также сообщается, что Германия склоняется к тому, чтобы предоставить условный статус кандидата.

Если Украина все-таки получит статус кандидата, то начнется официальная процедура вступление в Евросоюз. Примечательно, что Хорватия, которая на сегодня последней вступила в ЕС, прошла путь от кандидатства до членства за 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы по статусу кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.

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