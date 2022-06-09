Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но с условиями, - Bloomberg

Европейская комиссия на следующей неделе, скорее всего, порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако в отношении Киева выдвинут условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников Bloomberg, рекомендация Еврокомиссии будет содержать условия, связанные с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

Издание подчеркивает, что Украине все еще нужно преодолеть возражения некоторых стран-участниц, которые выступают против, а также то, что на сегодня нет ускоренной процедуры для вступления в ЕС. Также сообщается, что Германия склоняется к тому, чтобы предоставить условный статус кандидата.

Если Украина все-таки получит статус кандидата, то начнется официальная процедура вступление в Евросоюз. Примечательно, что Хорватия, которая на сегодня последней вступила в ЕС, прошла путь от кандидатства до членства за 10 лет.