Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо

Рішення щодо України ухвалять на саміті ЄС

Питання про місце України в Союзі європейських держав порушать під час засідання Ради Європи 23-24 червня.

Заявку про надання нашій країні статусу кандидата у члени Євросоюзу розглянуть на рівні глав держав та урядів. Рішення мають одностайно підтримати усі 27 країн ЄС.

Висновок Єврокомісії

17 червня очікується висновок Єврокомісії про статус України, і вже на його підставі своє рішення ухвалить Рада Європи наступного тижня.

За прогнозами джерел західних ЗМІ, ЄК порадить надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак щодо Києва можуть висунути умови, пов'язані з верховенством закону та антикорупційним законодавством.

Знайомі з перебігом дебатів Єврокомісії чиновники дали позитивний прогноз для України щодо майбутнього рішення. Вони зазначили, що кандидатство стане сигналом главі РФ Путіну про втрату всіх шансів повернути Україну у свою сферу впливу.

Прискорена процедура вступу

Після повномасштабного вторгнення російських військ Україна звернулася до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за спеціальною процедурою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці заслужили право набути членства в ЄС як свідчення підтримки нашої країни на тлі війни з РФ.

28 лютого глава держави підписав заявку на вступ до блоку. На початку травня українська сторона передала Єврокомісії заповнену анкету, таким чином виконавши всі необхідні етапи для набуття статусу кандидата.

Варто зазначити, що досі процедура прискореного членства в ЄС не застосовувалася. Процес вступу Хорватії, останньої з країн, що приєдналися до Євросоюзу, тривав 10 років з моменту подання заявки.

Позиція країн ЄС

Країни Євросоюзу розділилися у думках про статус України. З однозначною підтримкою нашої країни виступили східноєвропейські країни: Польща, Чехія, Литва, Латвія, Словаччина та ін.

За день до оголошення висновків Єврокомісії Київ відвідали лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії. За їхніми словами, візит є знаком європейської підтримки українців. У Європарламенті зазначили, що приїзд європейських глав може вплинути на рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата.

Раніше у Німеччині звучали заяви про "умовне кандидатство" для України. А президент Франції Еммануель Макрон прогнозував вступ нашої країни до ЄС через десятиліття і запропонував альтернативний варіант інтеграції до ЄС - створення європейської політичної спільноти.

Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що проти кандидатства виступають три країни, але не назвала які саме.

Міністр зазначила, що загалом сім країн висловлювали пропозиції щодо альтернативних форматів для України – надання статусу умовного чи екстра кандидата.

За інформацією Bloomberg, Данія та Нідерланди відмовляються давати "зелене світло" Україні через недостатню відповідність встановленим вимогам.

Що буде після набуття статусу кандидата

Надання кандидатства не означає негайного ухвалення країни до складу ЄС. Процедура включає кілька етапів, оскільки країна-претендент має відповідати певним критеріям, відомим як Копенгагенські.

Вимоги для вступу до ЄС нових членів передбачають, що така держава є вільною та демократичною, у ній діє верховенство права та захист прав людини, стабільно функціонують державні інститути, діє конкурентна ринкова економіка тощо.

Якщо Рада ЄС ухвалить рішення надати Україні статус кандидата, наступним кроком буде визначення дати початку переговорів про членство.

У разі успішного проведення таких переговорів Рада ЄС одноголосно має погодити прийняття до свого складу нового члена, яке потім окремо приймається у кожній країні ЄС.

Для України процес вступу може бути пришвидшений і деякі етапи скорочені. Проте ця процедура також потребує схвалення членів Євросоюзу.

В українському уряді розуміють, що статус кандидата не гарантує негайного вступу до Європейського союзу. При цьому, за заявою глави МЗС Дмитра Кулеби, кандидатство стане перемогою як для нашої країни, так і для всієї Європи, а також юридично закріпить Україну в проекті євроінтеграції.

Шлях України до ЄС

Курс на євроінтеграцію України розпочався у 2012 році, коли було ініційовано Угоду про асоціацію – перший етап для вступу до ЄС.

Однак у період президентства Януковича уряд призупинив підготовку до підписання Угоди та запропонував альтернативу – підписання договору з ЄС за участю Росії для врегулювання торгових відносин.

Це рішення влади викликало хвилю масових протестів у листопаді 2013. Трагічні події Євромайдану та Революції Гідності призвели до усунення Януковича.

У 2014 новим урядом було підписано політичну та економічну частини Угоди про асоціацію. Через 2 роки Україна приєдналася до зони вільної торгівлі з ЄС. У 2017 українцям було надано безвізовий режим, а всі країни ЄС ратифікували Угоду про асоціацію.

21 лютого 2019 набули чинності зміни до Конституції України, де чітко окреслено стратегічний курс країни на членство в Європейському Союзі.