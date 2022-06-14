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Украина согласовала "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 19:38
Украина согласовала "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит Фото: Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина согласовала с делегацией Европейской комиссии окончательную редакцию специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра инфраструктуры Мустафу Найема.

Найем объяснил, что соглашение решит проблему нехватки разрешений на международные перевозки. Подписать документ планируют до конца июня.

Замминистра отмечает, что за три последних месяца из-за блокирования украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз. Только топлива автомобилями импортировали в 15 раз больше чем в довоенные времена.

Разрешительная система не выдержала бы такой нагрузки, и экспорт мог остановиться уже в сентябре-октябре.

Также Найем отмечает, что за последние 5 лет Евросоюз стал основным торговым партнером Украины. Удельный вес товарооборота со странами ЕС в 2021 году составлял более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему статус кандидата в ЕС важен для Украины.

Между тем Еврокомиссия еще не сформировала заключение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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