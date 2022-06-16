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Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским: первые подробности

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Украина, Четверг 16 июня 2022 15:49
Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским: первые подробности Фото: Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги и Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом за время войны в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень, после чего встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее об основных заявлениях лидеров - в материале РБК-Украина ниже.

Лидеры ЕС встретились с Зеленским

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, встреча Зеленского с европейскими лидерами завершилась.

"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - сообщил он.

Отметим, на 15:00 по Киеву была анонсирована встреча лидеров со СМИ. Однако пока к прессе европейские лидеры и Зеленский не вышли. Стоит добавить, что по состоянию на 16:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога, это уже второй раз за день.

Заявления лидеров после визита в Ирпень

Макрон. Президент Франции назвал увиденное в Ирпене военным преступлением России. Макрон заявил, что Украина должна победить в войне.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и шрамы варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна суметь победить", - написал он в соцсети.

Шольц. Говоря о разрушенных домах и разорванных снарядами улицах, канцлер Германии сказал: "Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны учитывать это во всем, что мы решаем".

Драги. Премьер Италии заявил, что лидерам стоило увидеть последствия российской агрессии в Ирпене.

"Здесь место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что они мне рассказали, касается будущего и восстановления. Это люди, сплоченные войной, которые могут делать то, чего они, возможно, не могли бы сделать перед войной", - сказал он.

Йоханнис. Президент Румынии после визита в Ирпень призвал привлечь к ответственности российских преступников.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", - написал он в соцсети.

Напомним, Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев сегодня утром. Сразу после их приезда в Киеве прозвучал сигнал тревоги. Европейские лидеры прибыли в украинскую столицу на поезде, после чего отправились в отель, а затем - в Ирпень.

Сразу по приезду Макрон выступил с коротким заявлением перед журналистами, назвав их визит знаком европейской поддержки всех украинцев. В свою очередь Шольц заявил, что будет помогать Украине сколько потребуется.

Отметим, кроме Шольца, Макрона и Драги в Киев также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Марио Драги Олаф Шольц
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