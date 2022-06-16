Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским: первые подробности

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом за время войны в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень, после чего встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры ЕС встретились с Зеленским

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, встреча Зеленского с европейскими лидерами завершилась.

"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - сообщил он.

Отметим, на 15:00 по Киеву была анонсирована встреча лидеров со СМИ. Однако пока к прессе европейские лидеры и Зеленский не вышли. Стоит добавить, что по состоянию на 16:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога, это уже второй раз за день.

Заявления лидеров после визита в Ирпень

Макрон. Президент Франции назвал увиденное в Ирпене военным преступлением России. Макрон заявил, что Украина должна победить в войне.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и шрамы варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна суметь победить", - написал он в соцсети.

Шольц. Говоря о разрушенных домах и разорванных снарядами улицах, канцлер Германии сказал: "Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны учитывать это во всем, что мы решаем".

Драги. Премьер Италии заявил, что лидерам стоило увидеть последствия российской агрессии в Ирпене.

"Здесь место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что они мне рассказали, касается будущего и восстановления. Это люди, сплоченные войной, которые могут делать то, чего они, возможно, не могли бы сделать перед войной", - сказал он.

Йоханнис. Президент Румынии после визита в Ирпень призвал привлечь к ответственности российских преступников.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", - написал он в соцсети.