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Кулеба объяснил, зачем Украине статус кандидата в ЕС

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 18:15
Кулеба объяснил, зачем Украине статус кандидата в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Статус кандидата на вступление в ЕС является очень важным для Украины. Он позволить закрепить европейский вектор развития для украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в комментарии НВ.

"Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, зеленый свет для кандидатства Украины разрушит многолетний нарратив российских пропагандистов о том, что "украинцы никогда не смогут стать частью ЕС".

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз - это победа как для нашей страны, так и для всей Европы.

Также мы писали, что Кулеба обсудил с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой перспективы евроинтеграции украинского государства.

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