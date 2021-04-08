Как получить паспорт во время карантина: разъяснение МВД

Как оформить и получить паспорт гражданина Украины во время карантина разъяснили в МВД. Государственная миграционная служба (ГМС) обратила внимание на несколько важных моментов.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook .

В период карантина ГМС Украины рекомендует обратить внимание следующие важные моменты:

оформить ID-карту, заграничный паспорт или вклеить фото по возрасту можно в любом подразделе ГМС или ЦНАП (Центрах предоставления административных услуг) - независимо от места регистрации;

проверить готовность биометрического паспорта можно онлайн с помощью ГМС "Проверьте статус регистрации документов";

для получения готового документа не нужно записываться в электронную очередь.

В МВД подчеркнули, что паспорт сразу получать не обязательно. Если документ нужен не срочно, то можно получить его позже, после улучшения эпидемической ситуации.

Дистанционные консультации по любым вопросам, связанным с работой ГМС, можно получить одним способов:

через электронную службу ГМС "Прием электронных обращений граждан";

оставление комментария под постами на официальной странице Facebook ГМС;

через личное сообщение на региональных страницах Facebook ГМС, где публикуется информацию о работе подразделений в период карантина;

позвонив в ГМС по телефонам (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 или на "горячую линию" региональных представительств службы.

В МВД подчеркнули, что на период сложной эпидемиологической по возможности лучше перенести личный визит в подразделение ГМС на более безопасное время. В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать масочный режим, безопасную социальную дистанцию (не менее -1,5 м) и пользоваться дезинфекторами.