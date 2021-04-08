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Як отримати паспорт під час карантину: роз'яснення МВС

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 18:23
Як отримати паспорт під час карантину: роз'яснення МВС Фото: паспорт громадянина України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Як оформити і отримати паспорт громадянина України під час карантину роз'яснили в МВС. Державна міграційна служба (ДМС) звернула увагу на кілька важливих моментів.

Про це повідомляє МВС України в Facebook.

У період карантину ДМС України рекомендує звернути увагу наступні важливі моменти:

  • оформити ID-карту, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можна в будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП (Центрів надання адміністративних послуг) - незалежно від місця реєстрації;
  • перевірити готовність біометричного паспорта можна онлайн за допомогою ГМС "Перевірте статус реєстрації документів";
  • для отримання готового документа не потрібно записуватися в електронну чергу.

У МВС підкреслили, що паспорт відразу отримати не обов'язково. Якщо документ потрібен не терміново, то можна отримати його пізніше, після поліпшення епідемічної ситуації.

Дистанційні консультації з будь-яких питань, пов'язаних з роботою ГМС, можна отримати одним способів:

  • через електронну службу ГМС "Прийом електронних звернень громадян";
  • залишення коментаря під постами на офіційній сторінці Facebook ГМС;
  • через приватне повідомлення на регіональних сторінках Facebook ГМС, де публікується інформацію про роботу підрозділів в період карантину;
  • зателефонувавши в ГМС за телефонами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або на "гарячу лінію" регіональних представництв служби.

У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час. У відомстві також нагадали про необхідність суворо дотримуватися маскового режиму, безпечну соціальну дистанцію (не менше 1,5 м) і користуватися дезінфекторами.

Нагадаємо, в кінці березня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4355 про продовження використання цифрових паспортів. Депутати прийняли цей документ за основу на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

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