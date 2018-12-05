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Полторак: вероятность продления военного положения зависит от действий РФ

Новости » Политика    05.12.2018 - 12:28
Полторак: вероятность продления военного положения зависит от действий РФ
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Полторак отметил, что Порошенко готов продлить срок действия военного положения

Министр обороны Степан Полторак заявил, что вероятность продления военного положения в Украине зависит от действий Российской Федерации. Об этом он заявил сегодня, 5 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Полторака, президент Украины Петр Порошенко готов продлить срок действия военного положения, но для этого должны быть основания.

"О продлении военного положения, я точно думаю, что это зависит от действий Российской Федерации, от ее намерений, от обстановки, которая будет на границе", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории до 26 декабря 2018 года введено военное положение.

По словам Порошенко, военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных, оно не будет ограничивать конституционные права и свободы украинских граждан, в том числе на выборы.

Кроме того, Порошенко заявлял, что президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года, если этому не помешает открытая агрессия со стороны Российской Федерации.

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Новости Украины Полтораквоенное положение
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