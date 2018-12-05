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Полторак: ймовірність продовження воєнного стану залежить від дій РФ

Новини » Політика    05.12.2018 - 12:28
Полторак: ймовірність продовження воєнного стану залежить від дій РФ
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Полторак зазначив, що Порошенко готовий продовжити термін дії воєнного стану

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що ймовірність продовження воєнного стану в Україні залежить від дій Російської Федерації. Про це він заявив сьогодні, 5 грудня, у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Полторака, президент України Петро Порошенко готовий продовжити термін дії воєнного стану, але для цього мають бути підстави.

"Щодо продовження воєнного стану, я точно думаю, що це залежить від дій Російської Федерації, від її намірів, від обстановки, яка буде на кордоні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України (в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій) та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії до 26 грудня 2018 року введено воєнний стан.

За словами Порошенка, воєнний стан в Україні впроваджено для законодавчого захисту дій українських військових, він не обмежуватиме конституційних прав і свобод українських громадян, в тому числі на вибори. 

Крім того, Порошенко заявляв, що президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року, якщо цьому не завадить відкрита агресія з боку Російської Федерації.

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