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Порошенко разъяснил особенности введения военного положения в Украине

Новости » Политика    04.12.2018 - 01:25
Порошенко разъяснил особенности введения военного положения в Украине
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент гарантировал президентские выборы 31 марта

Военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных, оно не будет ограничивать конституционных прав и свобод украинских граждан, в том числе на выборы. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели (действий в условиях такого правового режима, - ред.). Первая - ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания - с этого начинают. Есть вторая модель - защитить украинского воина законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона о деоккупацию Донбасса", - пояснил Порошенко.

Он добавил, что введение военного положения чрезвычайно сократит время на возможную реакцию в случае широкомасштабной наземной российской агрессии.

Президент подчеркнул, что во время обсуждения этого вопроса в Верховной раде он также обратился к спикеру Андрею Парубию относительно вынесения на голосование вопроса о назначении даты выборов президента Украины.

"Я как президент гарантирую - выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить", - заявил он.

Напомним, Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект №9357 проведение местных выборов во время военного положения.

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