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Порошенко: от отмены выборов из-за военного положения выигрывает только Путин

Новости » Политика    30.11.2018 - 13:28
Порошенко: от отмены выборов из-за военного положения выигрывает только Путин
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News заявил, что российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко, отвечая на вопрос относительно обвинения РФ в создании провокации в Керченском проливе для влияния на предстоящие выборы, отметил, что президента страны будет избирать украинский народ, а не РФ.

"У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ. Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это господин Путин", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за ситуации в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

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