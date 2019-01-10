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Полторак: Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив

Новости » Политика    10.01.2019 - 11:58
Полторак: Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Полторак отметил, что Мариуполь и Бердянск - украинские порты, где работает значительная часть экономики

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Полторака "Урядовому курьеру".

Полторак отметил, что украинские корабли и дальше будут проходить через Керченский пролив, поскольку "Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск - наши порты, где работает значительная часть экономики".

"Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений", - отметил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года Российская Федерация атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессивных действий РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Сейчас все они находятся на территории РФ.

Украинские моряки признали себя военнопленными. Вместе с тем, в России заявили, что моряки якобы нарушили границу РФ, за что их будут судить.

Украина и мир требует от России немедленного освобождения захваченных моряков.

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