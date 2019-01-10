Полторак: Україна не відмовиться від права вільно проходити Керченською протокою

Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Полторак зазначив, що Маріуполь і Бердянськ - українські порти, де працює значна частина економіки

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна не відмовиться від права вільно проходити Керченською протокою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Полторака "Урядовому кур'єру".

Полторак зазначив, що українські кораблі й надалі проходитимуть через Керченську протоку, оскільки "Азовське море теж українське, а Маріуполь і Бердянськ - наші порти, де працює значна частина економіки".

"Ми не відмовимося від нашого права вільно проходити Керченською протокою тоді, коли в цьому буде необхідність. Сподіваюся, нашим партнерам у світі вдасться переконати Росію в необхідності виконання міжнародних угод", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. Внаслідок агресивних дій РФ були захоплені три українські судна та 24 моряки. Наразі всі вони знаходяться на території РФ.

Українські моряки визнали себе військовополоненими. Разом з тим, у Росії заявили, що моряки нібито порушили кордон РФ, за що їх судитимуть.

Україна та світ вимагає від Росії негайного звільнення захоплених моряків.